نائب عراقي عن وفاة بوش الأب : لعنة الله عليه

جهينة نيوز:

صدر أول تعليق عراقي بشأن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، والذي توفي اليوم السبت عن 94 عاما.

وأكد النائب العراقي، فائق الشيخ علي، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وتابعته فضائية "السومرية" العراقية، على أن الشعوب تختلف بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب.

وغرد: "من المؤكد أن تختلف الشعوب بوفاة الرئيس الأمريكي جورج بوش، فالكويتيون يترحمون عليه ويذكرونه بخير، لأنه حرر بلدهم.. والعراقيون يلعنونه ويذكرونه بسوء، لأنه دمر بلدهم.. أما أنا فأقول: الله يرحمه.. چان مشعول صفحة.. لعنة الله عليه".

ويذكر أن فائق الشيخ علي هو عضو مجلس النواب العراقي في دورته الحالية، منذ عام 2014، وأمين عام حزب الشعب للإصلاح.

وتمكن جورج بوش الأب، من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت في عام 1990، وتشكلت هذه القوات من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عددها حوالي 960.000 فرد نصفهم جنود أمريكان، وأعلن في 7 أغسطس/آب عن بدء الحرب على العراق في خطاب متلفز شهير.