تنكيس الأعلام الأمريكية 30 يوما

جهينة نيوز:

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنكيس العلم الأمريكي لمدة 30 يوما، وذلك بسبب موت الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الأب.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أنه بموجب قرار الرئيس، سيتم تنكيس الأعلام الأمريكية عن البيت الأبيض، ومؤسسات الدولة، والمرافق العسكرية، والقواعد البحرية ، والسفن الحربية الأمريكية، والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج، وذلك "للإشادة بذكرى واحترام الرئيس بوش الأب وتعبيرا عن الحزن".

بالإضافة إلى ذلك، أكد ترامب أن يوم الأربعاء الموافق لـ5 ديسمبر، أعلن يوم حداد وطني على وفاة جورج دبليو بوش الأب.

هذا وأعلن متحدث باسم عائلة بوش إن الرئيس الأمريكي السابق توفي يوم الجمعة عن 94 عاما.

وعاش بوش، وهو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه. وأعلنت وفاة بوش في بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة.

وكان الرئيس الأمريكي الـ41 للولايات المتحدة، أصيب قبل سنوات بداء باركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك.