بوتين لأردوغان: يجب اتخاذ إجراءات أشد لتطبيق اتفاق إدلب

جهينة نيوز:

ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا لضمان تطبيق الاتفاق حول إدلب السورية المبرم بين روسيا وتركيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن بوتين وأردوغان قاما، خلال لقائهما اليوم السبت على هامش قمة "G20" في بوينس آيرس الأرجنتينية، "بالتنسيق العملي نظرا للعدد الكبير من المشاريع القائمة التي تتطلب إجراء اتصالات على مستوى دائم".

وأضاف بيسكوف أن "الجانبين بحثا أيضا قضية سوريا، بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية وموضوع إدلب".

وأوضح بيسكوف: "بوتين تحدث عن ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا لتطبيق الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب لمنع تكرار حوادث مثل قصف حلب مؤخرا لا سيما باستخدام ذخائر تحتوي على غازات".

وجرى هذا اللقاء، حسبما أكد بيسكوف أمس الجمعة