مسؤول فرنسي رفيع يتسلل و يدخل الى سورية خلسة

جهينة نيوز:

تسلل وزير الخارجية الفرنسي الاسبق برنار كوشنير عبر الحدود و دخل خلسة الى الاراضي السورية, و تناقلت صفحات تنسيقيات المسلحين صور لكوشنير يتجتمع مع قيادات في مليشيا قسد في القامشلي.

و يذكر أن فرنسا التي شاركت بالعدوان الثلاثي الى سورية أدخلت قوات بشكل غير شرعي الى الارضي السورية ضمن ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الادارة الامريكية و الذي بدوره إرتكب ولا يزال يرتكب المجازر ضد المدنيين و التدمير الممنهج لبيوت المدنيين و البنية التحتية بحجة قتال داعش الذي إستقدمه و سلحه الغرب أصلا لمحاربة سورية.