الأمم المتحدة: اليمن يقترب من كارثة كبرى

جهينة نيوز:

حذرت الأمم المتحدة اليوم من اقتراب اليمن من “كارثة كبرى” داعية إلى تقديم مساعدات كبيرة في العام المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان نقلته فرانس برس: إن “اليمن يقف عند حافة كارثة كبرى.. ونتيجة للأوضاع المتدهورة فيه يحتاج إلى مساعدة أكبر في العام القادم”.

ومن المقرر أن تعقد محادثات سلام قبل نهاية العام الحالي في السويد في مسعى جديد لحل الأزمة اليمنية.

ويواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 ما تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودمار وخراب هائلين فى البنية التحتية لليمن ولا سيما الصحية منها إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وسط دعوات دولية ومناشدات كثرت مؤخراً حول ضرورة وقف هذا العدوان حتى من قبل حلفاء هذا النظام