الدفاع الإيرانية: طهران تدعم بكل قواها شعوب العالم المضطهدة

جهينة نيوز

قال وزیر الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني إننا ندعم معنویا وبكل قدراتنا جمیع الشعوب المضطهدة في العالم.

وذكر العميد أمير حاتمي وزير الدفاع الإيراني، أن بلاده تقدم مساعدات استشاریة لمحاربة الإرهابيين، لكن ما یحقق الانتصار هو روح الصمود والممانعة لدى الشعوب التي ترفض الظلم. وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وسلط العمید أمیر حاتمی، الیوم السبت، في مؤتمر لقادة التعبئة (البسیج) المنعقد في طهران، الضوء على ازدهار الصناعة الدفاعیة الإیرانیة، وقال: لم یذكر إلا الشيء القلیل عن قدرة إیران الدفاعیة، القدرة الدفاعیة للبلاد أعلى بعشرات المرات عما هو معلن في وسائل الإعلام.

وأشار وزیر الدفاع إلي الحظر الأمریكی الجدید ضد إیران، وقال: كما أن الحرب المفروضة أصبحت فرصة لتعزیز قدرات إیران الدفاعیة، فإن هذا الحظر یوفر أیضا فرصة للقضاء على نقاط الضعف في الاقتصاد الإیرانی.

وتابع وزیر الدفاع، إن التعبویین والفكر التعبوي، كان له الدور المهم في إنتاج مقاتلة "كوثر"، موضحا: كان أیضا له الدور في مجال إنتاج ورفع مدى الصواریخ ودقة وتنوع الرادارات والأسلحة القتالیة الجویة والدفاعیة.

وأضاف العمید حاتمی في جزء آخر من خطابه: "إن الأمریكیین الخبثاء الذین یعادون وبكل قواهم جمیع أبناء الشعب الإیرانی، ویدعون كذبا وزورا دعم الشعب الإیرانی، دعموا صدام حسين فی فترة الدفاع المقدس".

وأشار وزیر الدفاع إلى تشكیل المقاومة في لبنان وفلسطین والعراق وسوریا، وقال:"إن الأمریكیین الذین لا یطیقون ممانعة الشعب الإیراني، قاموا بجمع الأشرار من جمیع أنحاء العالم، وتدریب الجماعات الإرهابیة، واستطاعوا احتلال أجزاء واسعة من أراضي سوریا والعراق، إلا الفكر التعبوي هو الذي تمكن من إلحاق الهزیمة بأمريكا المجرمة في المنطقة".