مارادونا يطرد من مباراة فريقه وردة فعله هي؟

جهينة نيوز

خطف الأرجنتيني دييغو مارادونا، مدرب دورادوس، الأضواء بعد طرده من مباراة فريقه ضد ضيفه سان لويس أمس، في ذهاب المرحلة النهائية لدوري الدرجة الثانية المكسيكي المؤهلة لدوري الأضواء.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سقط أحد لاعبي دورادوس في منطقة جزاء سان لويس، فاحتج مارادونا بشدة على الحكم لعدم احتسابه ضربة جزاء لفريقه، وهو ما تسبب في طرده.

وقبل خروجه من الملعب، قام الأسطورة الأرجنتيني بحركات مستفزة لمدرب الفريق الخصم، كما وجه على طريقته الخاصة والفريدة من نوعها، تحيته وشكره لجماهير دورادوس، التي صفقت له بحرارة.

وانتهت المواجهة بفوز فريق مارادونا بهدف نظيف، وسيلتقي الفريقان مجددا بعد غد الاثنين في مباراة الإياب على أرضية ملعب سان لويس.

المصدر:روسيا اليوم