شخصيات مسلسل "ضيعة ضايعة" بنكهة طفولية!

السبت, 1 كانون الأول 2018 الساعة 14:25 | ثقافة وفن, تلفزيون

شخصيات مسلسل

جهينة نيوز

عبر عدة أطفال عن حبهم وتعلقهم بإحدى المسلسلات الأكثر شعبية في سوريا والعالم العربي بطريقتهم الخاصة.

وقام الأطفال في احدى القرى السورية بالتعبير عن تعلقهم بالمسلسل الأجمل لديهم "ضيعة ضايعة" من خلال التنكر بشخصيات المسلسل ومن بينهم أسعد خرشوف وجودة أبو خميس وديبة وبديعة.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي هذه الصور مستذكرين ما قدمه ابطال المسلسل الحقيقية وخاصة الفنان باسم ياخور بشخصية جودة والفنان الراحل نضال سيجري بشخصية اسعد

واقيمت حفلة التنكر هذه في احدى قرى سورية خلال احتفالات عيد القديسة "البربارة".


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