ماذا عن خلاف ميغان وكيت.. قصر بكنغهام يخرج عن صمته ويوضح؟

جهينة نيوز

بعد الضجة التي تلت أنباء عن خلاف حاد بين ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، قرر قصر بكنغهام الخروج عن صمته والتوضيح.

وأكد القصر الملكي أن الأنباء المتداولة في الصحف البريطانية حول الخلاف بين الزوجتين لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أي مشاكل بين الدوقتين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كيت، دوقة كامبردج تصدت لميغان دوقة ساسيكس بعد أن تحدثت الأخيرة "بوقاحة" إلى الموظفين الملكيين، وطلبت من ميغان أن لا توبخ أعضاء من فريقها الملكي في قصر كينغستون.

كما راجت أنباء عن أن لهجة ميغان غير لبقة، وطلباتها كثيرة من موظفي القصر الملكي.

ويبدو أن وصول الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل الى القصور الملكية قد "زلزل" الأجواء قليلا، خاصة أن زوجها هاري دوق ساسيكس عزم على أن تحصل عروسه الجديدة على طلباتها، بالقول: "ما تريده ميغان، تحصل عليه!".

وقبل أيام، تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن بوادر خلاف بين كيت وميغان، ونقلت عن مصدر داخلي أن "كيت وميغان شخصيتان مختلفتان. لا ينسجمان مع بعضهما البعض".

إثر ذلك صدر خبر رسمي يؤكد مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان قصر كينسنغتون، والانتقال لمنزل ريفي يبعد 32 كم عن كينسينغتون.

وتقول مصادر داخلية إنه من الواضح جدا الاختلاف في شخصيتي كيت وميغان، حتى في الملابس التي يرتدانها وطريقة تعاملهما مع وسائل الإعلام.

وقالت المصادر إن وليام وكيت لهم شعبية كبيرة بين طاقم العمل التابع للعائلة المالكة، بينما قد تكون ميغان فظة أحيانا مع بعض أعضاء طاقم العمل.

تجدر الإشارة إلى أن دوق ودوقة ساسيكس سيحتفظان بمكتبهما في قصر كينسينغتون، ومنزلهما الريفي في Cotswolds، في حين سيكون منزل فروغمور الريفي مقر إقامتهما الرسمي.