وثائق جديدة تثبت واقعة اغتصاب رونالدو للفتاة الأمريكية

جهينة نيوز

نشرت صحيفة دير شيبغل الألمانية، وثائق جديدة تثبت إدانه نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب الفتاة الأمريكية كاثرين مايورغا في صيف عام 2009، وذلك عن طريق التناقضات في إجابات محاميه.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية، بأن محاميي النجم البرتغالي بعثوا رسائل لمحامي مايورغا في شهر سبتمبر 2009، تؤكد أقوال الفتاة الأمريكية إنها رفضت إقامة علاقة مع رونالدو وصرخت لا ، قبل أن يغتصبها النجم البرتغالي.

وتغيرت أقوال المحامين بعد ذلك في ديسمبر 2009، بعدما تيقنوا أنه من الممكن حدوث ملاحقة قضائية، وأكدوا في رسائل البريد الإلكتروني، أن العلاقة جاءت بشكل فيه تراضي وأن كاثرين مايورغا تعاملت بطريقة طبيعية.

واعترف نجم مانشستر يونايتد السابق أن الفتاة قالت له: لا .. وتوقف.. عدة مرات ، عندما أعطى محاميه أجوبة في سبتمبر من ذلك العام، حسبما ذكرت مجلة دير شبيغل.....

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