تحذير لأهالي الحسكة من فيضان الأنهار جراء الأمطار الغزيرة

جهينة نيوز

دعت مديرية الموارد المائية بمحافظة الحسكة الأهالي الذين يقطنون بجانب مجرى نهر الخابور ولا سيما في مدينة الحسكة والمنطقة الجنوبية من المحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر من فيضان النهر خلال الساعات القليلة القادمة جراء الأمطار الغزيرة.

وذكر معاون مدير الموارد المائية عزيز ميخائيل في تصريح لسانا أنه جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق المحافظة ليلة أمس وفجر اليوم فاضت جميع الأنهار والأودية وتشكلت السيول حيث بلغت غزارة نهر الخابور في منطقة تل تمر التي تبعد عن مدينة الحسكة نحو 40 كم غربا ما يقارب 100 متر مكعب بالثانية مشيرا إلى أن مياه النهر ستصل الى مدينة الحسكة خلال الساعات القليلة القادمة ومن أجل ذلك يتم حاليا بالتعاون مع مجلس المدينة تحذير الأهالي القاطنين في حي الميرديان من حدوث فيضان بمجرى النهر القريب منهم.

ولفت ميخائيل إلى أن غزارة نهر الزركان بلغت 35 مترا مكعبا في الثانية فيما تجمعت السيول في الأودية المغذية لنهر الجغجغ الذي من المتوقع أن يفيض خلال الساعات القادمة داعيا الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى الأنهار والأودية إلى أخذ الحيطة والحذر.

يشار إلى أن مختلف مناطق محافظة الحسكة شهدت ليلة أمس وفجر اليوم أمطارا غزيرة وسجلت ما بين /60 و50/ مم.