كريستيانو رونالدو يغيب عن حفل جائزة الكرة الذهبية لهذا السبب؟

جهينة نيوز

‏كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، سيغيب عن حفل منح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2018.

وبحسب الشبكة الإيطالية فإن النجم الكرواتي، لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد، سيتوج هذا العام بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، فيما سيحتل كريستيانو رونالدو، الذي سبق له الفوز بالجائزة في 5 مناسبات، المركز الثاني، متبوعا بالفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

‏ولا يرغب رونالدو، الذي لطالما ارتبط اسمه بالكرة الذهبية، في أن يكون ضيف شرف الحفل، لاسيما وأنه يرى نفسه الأحق بالجائزة هذا العام، نظرا للإنجازات التي حققها في الموسم الماضي مع فريقه السابق ريال مدريد.

وستعلن مجلة فرانس فوتبول عن الفائز هذا العام بالكرة الذهبية في حفل سيقام في العاصمة باريس، بعد غد الاثنين.

المصدر: eurosport.ru