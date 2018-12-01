ما الحديث الذي دار بين ترامب وابن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين؟

جهينة نيوز

‏أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى محادثة موجزة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال أعمال قمة مجموعة "G20" الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقال ترامب في تصريحات صحفية مساء امس الجمعة إنه تحدث قليلا مع ولي العهد السعودي، إلا أنه أضاف: "لم يكن هناك أي نقاش بيننا، كان من الممكن أن يكون، لكن ذلك لم يحدث".

‏بدوره أوضح ممثل الإدارة الأمريكية للصحفيين أن ترامب "تبادل مجاملات" مع ابن سلمان لكنه فعل ذلك تقريبا مع كل الزعماء الموجودين في الجلسة العامة للقمة.

وسبق أن أفادت قناة "العربية" السعودية بأن انطلاق أعمال القمة شهد لقاء وديا مقتضبا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي.

وأعلن ترامب في 27 نوفمبر تشرين الثاني أنه لا يخطط لعقد لقاء ثنائي مطول مع الأمير محمد في الأرجنتين، دون تقديم تفسيرات واضحة لقراره، الذي يأتي على خلفية اتهامات متكررة منسوبة لبن سلمان من الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة بالتورط في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في حادث أثار أصداء دولية واسعة.

وتعتبر السعودية البلد العربي الوحيد الممثل في اجتماعات قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، التي تضم قادة ومسؤولين من أكبر اقتصاديات العالم.