الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لزيارة روسيا

جهينة نيوز

قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ دعوة نظيره الروسى فلاديمير بوتين لزيارة منتدى سان-بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في العام القادم.

وقال شي جين بينغ خلال اجتماعه مع بوتين: "إنني ممتن لدعوتكم وسأكون سعيدا بزيارة بلدكم العام المقبل، وسوف أشارك أيضا في منتدى سان-بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الزعيم الصيني، شي جين بينغ، خلال لقائهما على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، الجمع بين زيارته إلى روسيا والمشاركة بمنتدى سان-بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ليصبح الضيف الرئيسي للمنتدى في العام المقبل.

ويعد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حدثا سنويا اقتصاديا روسيا، يعقد منذ عام 1997. وشهد عام 2005 مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ومنذ ذلك الحين يشارك الرئيس بوتين في افتتاح المنتدى سنويا. ويشارك في المنتدى بشكل أساسي، مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى سياسيين ورؤساء حكومات ووزراء. ويطلق على منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي اسم "منتدى دافوس الروسي"، نظرا لحجمه ومستوى المشاركين فيه.

هذا وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 في يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر.