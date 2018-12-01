ترامب: لدي علاقات جيدة مع بوتين ولقاءي به سيكون في الوقت المناسب

جهينة نيوز

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه سيجتمع مع الزعيم الروسي في الوقت المناسب.

وقال ترامب في مقابلة مع "صوت أمريكا " في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين: "أود أن أقول بصراحة على ضوء ما حدث للسفن والبحارة الأوكرانيين قمة مجموعة العشرين، ليست بالوقت المناسب للاجتماع، لكني سألتقي معه".

واضاف "وفق اعتقادي لدينا علاقات جيدة جدا، وأعتقد أننا سنقيم علاقات جيدة جدا مع روسيا والصين وكل البقية. لذلك، سأقابله في الوقت المناسب ".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده اليوم السبت على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، وذلك احتجاجا على الأوضاع في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أزوف. ويذكر أنه في نفس اليوم أصبح معلوما أن ترامب اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، ورئيس طاقم البيت الأبيض، جون كيلي. وقال بيسكوف في هذا الصدد إن إلغاء هذا الاجتماع سيكون لدى الرئيس وفرة من الوقت لعقد اجتماعات مفيدة على هامش القمة.

وكانت سفن "بيرديانسك"، "نيكوبول" وياني كابو" التابعة للبحرية الأوكرانية، قد عبرت، يوم الأحد الماضي، الحدود الدولية لروسيا، في مسيرها من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش. ودخلت منطقة المياه، المغلقة مؤقتا، في المياه الإقليمية الروسية، ولم تستجيب هذه السفن على المطالب القانونية للسفن والقوارب التابعة لقوات الأمن الفدرالية الروسية المرافقة لها، بالتوقف على الفور، ما دفع أسطول البحر الأسود الروسي لاحتجازها.

واعتبرت موسكو، حادث مضيق كيرتش، استفزازا واضحا دبرته السلطات الأوكرانية قبيل الانتخابات الرئاسية الأوكرانية المقررة في آذار/مارس المقبل.

هذا وتستضيف الأرجنتين قمة مجموعة الـ 20 في يومي 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر.