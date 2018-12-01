أبراج يوم السبت 2018/12/1 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/١: مرح، نشيط، ذكي تمتلك حاسة سادسة، محب للأعمال والشهرة، مغرور، موهوب من الصغير في مجال الفن والرسم والموسيقى والرقص، لا تحب القيود ولا روتين اليومي، الأيام القادمة استحقاق كبير وضروري تأخذ قرار الحسم، للبعض قرار انفصال أو ارتباط نهائي، للبعض انفراجات على جميع الأصعدة في أواخر الصيف، للبعض مشاكل إدارية تجد لها حلول، للبعض مشاريع مهمة جديدة لكن نصيحة لا تفصح عنها والتزم الكتمان، بالعموم سنة مهمة على الصعيد المالي.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: تتراكم الأعمال لديك تشعر ببعض الضغط تنهي أعمالك بطلب مساعدة من صديق، انتقال القمر للميزان يحملك أوقات عاطفية سعيدة وتقارب ومفاجأة حلوة لكن بشرط ابتعد عن الغضب والغيرة حاول استيعاب حاجات الطرف الآخر.

برج الثور: تعبر عن قضيتك الأجواء مساعدة وصوتك مسموع لكن مع انتقال القمر للميزان يتراكم العمل لديك لا تهمل صحتك وحافظ على سلامتك المعنوية والجسدية واطلب مساعدة.

برج الجوزاء: مهتم بأمورك العائلية تتهرب من بعض الأجوبة النتائج سلبية اعطال وتصليحات، مساء الوضع أفضل على جميع الأصعدة المعنوي والمادي والعاطفي تسمع خبر بخصوص أولاد.

برج السرطان: أجوائك فيها تنقل وحركة وبإمكانك التغيير وتستعد إلى عمل مقابلات لكن مساء تشعر ببعض القلق بخصوص أمر عائلي اعطال وتصليحات وصعوبات تسبب لك تأخير انتبه وخليك حذر وعزز روابطك العائلية.

برج الأسد: لا تقدم على مجازفات مالية تتقدم بخطواتك العملية لديك موعد مع انفراج وحركة وتنقل مقابلات تقدم مشاريع نشاطات فكرية للبعض اتبع حدسك ولا تتفرد بالقرارات.

برج العذراء: انفراجات وتطور لصالحك تجد حلول لمشاكل مالية تتغير افكارك ضغوط اقل ومع انتقال القمر من عندك للميزان تحقق حوافز عن طريق مكسب أو هدية.

برج الميزان: ابتعد عن الأجواء الشائكة اسمع النصائح تقدم لك القمر في الطريق لك الأوضاع نحو الأفضل فترة جيدة وواعدة انطلاقة جديدة بالتدريج تتحرر من القيود والعقد والصعوبات التي واجهتك يومين ماضيين القادم أفضل.

برج العقرب: فترة مميزة تميل للتجديد الحظ إلى جانبك في كل الميادين تتلقى دعوات من الاصدقاء لكن مساء تشعر بضغط يهدد صحتك تواجه مشاكل تعكر مزاجك خلاف في مجال مهني أو شخصي ابتعد عن الخلاف والغموض.

برج القوس: واجبات وأعمال ومشاكل مهنية عائلية متداخلة ببعضها تنتهي من فترة التردد والحيرة الأصدقاء إلى جانبك تحقق فكرة مشروع مساعدة من قريب.

برج الجدي: تنظم أفكارك سفر وتنقل وتسمع أخبار جيدة مساء تشكو من اهمال من قبل المتعاونين معك، حافظ على اعصابك وتقبل الأخطاء بدون رد فعل حاول تدعم مركزك الاجتماعي.

برج الدلو: تتعامل مع أزمة مالية مشتركة فاتورة تسديد ديون أو تصلح أخطاء، الأخبار جيدة والأجواء إيجابية على جميع الأصعدة اطرح افكارك بجرأة ووضوح، للبعض تفكر في سفر، للبعض استقبال زوار.

برج الحوت: تطرأ أحداث غير متوقعة تناقش أمور مالية مشتركة انتبه من تأجيل وصعوبات حاول تصل إلى اتفاق ابتعد عن الأوهام العاطفية، مساء مصالحة وتغيير إيجابي.