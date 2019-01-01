الدفاع الروسية: العالم يشهد نشوء نظام متعدد المراكز اقتصاديا وسياسيا

جهينة نيوز:

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الاضطرابات العسكرية السياسية مرتبطة برغبة الولايات المتحدة وحلفائها الجامحة بالهيمنة على العالم.

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، للصحفيين: "لا يزال الوضع العسكري السياسي الحديث في العالم معقد ومضطرب فنحن نشهد تشكيل نموذج نظام عالمي متعدد المراكز، ظهور مراكز تأثير اقتصادي وسياسي، وتفاقم المنافسة بين الدول".

وتابع: "في المرتبة الأولى يرجع ذلك لسعي الولايات المتحدة وحلفائها الجامح للهيمنة العالمية مع تجاهل تام لمبادئ الأمن الدولي العادل غير القابل للتجزئة".

وأضاف نائب وزير الدفاع الروسي، أنه "يبقى هناك خطر الانتشار غير المنضبط لأسلحة الدمار الشامل بشكل عام، والصواريخ وتكنولوجيا الصواريخ".