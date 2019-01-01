تشرين يحافظ على صدارة الدوري الممتاز.. حطين يواصل صحوته والساحل يتلقى خسارته الثالثة

جهينة نيوز:

واصل فريق تشرين صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على فريق الجيش في قمة مباريات الجولة العاشرة التي جرت على ملعب الباسل باللاذقية.

سجل هدف المباراة التي حضرها جمهور كبير محمد العقاد في الدقيقة الـ 11.

منذ بداية المباراة ظهر واضحا إصرار الفريقين على تقديم مباراة ممتعة وندية تسعد الجمهور الكبير الذي حضر المباراة وقدم لوحات كرنفالية جميلة على المدرجات.

وقدم كلا الفريقين مباراة هجومية وممتعة على أرضية الملعب وفي الدقيقة الـ 11 سجل تشرين هدف المباراة الوحيد بعد أن حول أحمد كردغلي الكرة إلى منطقة جزاء الجيش ارتقى لها بكل حرفية واتقان محمد العقاد ليسددها برأسه على يمين حارس الجيش أحمد مدنية، وبعد الهدف استمر الأداء الجميل من الطرفين وسنحت لهما العديد من الفرص.

في الشوط الثاني استمر الأداء الهجومي حيث كثف فريق الجيش من هجماته لكن دون جدوى وفاعلية مباشرة على مرمى تشرين فيما اعتمد تشرين على الهجمات المرتدة لتنتهي المباراة بفوز صعب لتشرين.

وفاز فريق الوحدة على الكرامة بهدف وحيد في المباراة التي جرت على ملعب خالد بن الوليد بحمص.

سجل هدف الوحدة أيمن عكيل في الدقيقة الـ 44 ليرفع الوحدة رصيده إلى 20 نقطة بينما تجمد رصيد الكرامة عند النقطة 14 في المركز السادس.

وفي دربي مدينة حماة وبحضور جماهيري كبير تعادل النواعير مع الطليعة بهدفين لهدفين وسجل الطليعة أولاً عبر عبد الله فاخوري من ركلة جزاء ومروان الصلال في الدقيقتين الـ 22 و الـ 47 بينما سجل للنواعير محمد ميدو وحسن جزار في الدقيقتين الـ 73 و الـ89 .

ورفع الطليعة رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع والنواعير إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وفي ملعب السابع من نيسان بحلب حقق المجد مفاجأة كبيرة وحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الاتحاد بهدفين دون رد سجلهما ريفا عبد الرحمن ورجا رافع في الدقيقتين الـ 37 و الـ 58 ليرفع المجد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ 13 في المركز السابع .

وواصل حطين صحوته محققاً فوزه الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم بفوزه على مضيفه الشرطة بهدفين دون رد في ملعب الفيحاء بدمشق سجلهما أسعد الخضر في الدقيقتين الـ 69 والـ 96 ليصبح رصيد حطين 12 نقطة في المركز الـ 11 ويبقى رصيد الشرطة 13 نقطة في المركز الثامن.

وعلى ملعب الصالة الرياضية بطرطوس حقق الوثبة فوزه الرابع هذا الموسم بفوزه على مضيفه الساحل الذي تلقى هزيمته الثالثة بهدف منهل كوسا في الدقيقة الخامسة عشرة ليرفع الوثبة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع متقدماً على الساحل صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين.

وعلى ضوء هذه النتائج يتصدر تشرين فرق الدوري برصيد 22 نقطة يليه الوحدة بـ 20 نقطة فالجيش بـ 18 نقطة ثم الوثبة بـ 17 والساحل بـ 15 والكرامة بـ 14 ثم الاتحاد والشرطة والطليعة ولكل منهم 13 نقطة فالنواعير وحطين ولكل منهما 12 نقطة فالمجد بـ 9 نقاط وجبلة بـ 8 نقاط وأخيرا حرفيي حلب بنقطة واحدة.

وتختتم منافسات هذه المرحلة غداً بلقاء يجمع جبلة مع حرفيي حلب على ملعب البعث في جبلة