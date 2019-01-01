حرمان الكاميرون من تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

جهينة نيوز:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قراراً اليوم (الجمعة) يقضي بسحب امتياز تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من دولة الكاميرون في الصيف المقبل و ذلك بسبب توتر الأحوال الأمنية في الكاميرون ونزاعات بين الانفصاليين والجيش شمال البلاد

و جاء القرار في اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" فى غانا، بعد جولات تفتيشية في الكاميرون الفترة الماضية.

ورجحت تقارير أن تتقدم دولة المغرب لطلب استضافة البطولة، وهو الأمر الذي قد يلقى ترحيباً من الاتحاد الأفريقي أمام اقتراب موعد الحدث المهم، خصوصاً أن التصريحات التي سبقت القرار كانت تذهب إلى عدم وجود خطة بديلة، ووبالتالي فإن استعدادات المغرب التي تقدمت أيضاً بطلب آخر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل استضافة نهائيات كأس العالم قد يعجل بإقامتها بالمغرب في حال

الاستمرار على قرار حرمان الكاميرون من التنظيم