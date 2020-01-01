باريس: ماكرون نقل رسالة قاسية جدا لبن سلمان حول مقتل خاشقجي واليمن

جهينة نيوز:

أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، لقاء وجيزا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة "G20" الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وذكر قصر الإليزيه في بيان أصدره عقب اللقاء أن ماكرون نقل "رسالة قاسية جدا" لبن سلمان تتعلق بقضيتي مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والأزمة اليمنية.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون لفت خلال لقائه بن سلمان إلى إصرار الأوروبيين على إشراك خبراء دوليين بالتحقيق في مقتل خاشقجي.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية على حسابها في "تويتر" صورا تظهر الأمير محمد خلال محادثاته مع بعض زعماء الدول الأعضاء في "G20"، بينهم ماكرون.

وقبل ذلك قال ماكرون، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إنه "كان واضحا جدا فيما يخص السعودية"، مؤكدا أن هذا الموضوع سيمثل أحد القضايا التي ستناقشها الدول الأوروبية المشاركة في القمة غدا السبت.

وسبق أن أعلن الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، أن قمة "G20" بالأرجنتين قد تناقش الاتهامات المنسوبة لولي العهد السعودي في قضيتي مقتل خاشقجي والأزمة اليمنية.

وتجري هذه الزيارة على خلفية تقارير تحدثت عن قيام النيابة الأرجنتينية، بعد ورود طلب "مناسب" من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بالنظر في قضية ضد الأمير محمد مرتبطة بمقتل خاشقجي وعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن