للباحثين عن السعادة ..تزوجوا نساء بدينات ؟!

جهينة نيوز:

أظهرت دراسة حديثة أجرتها إحدى الجامعات المكسيكية، بأن الرجال الذين يتزوجون من نساء بدينات هم أكثر سعادة في حياتهم بـ 10 أضعاف من غيرهم من الأزواج .

قام باحثون في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك بإجراء استفتاء على مئات من الرجال المتزوجين، تضمن العديد من الأسئلة حول مدى سعادتهم الزوجية، وأعمار زوجاتهم وأحجامهن. وأظهرت النتائج بأن الرجال المتزوجين من نساء بدينات هم أكثر سعادة من الآخرين بمقدار 10 أضعاف.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الرجال الذين يتزوجون من نساء بدينات يبتسمون أكثر من أولئك المتزوجين من نساء نحيلات، وأن النساء البدينات أكثر قدرة على التعامل مع المشاكل الزوجية والقضايا الأسرية.

كما لفتت الدراسة إلى أنّ النساء النحيلات هن أكثر عصبية وتوتراً من النساء البدينات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على أدائهن مع أزواجهن،

بحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين