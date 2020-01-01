ستة فرق تلتحق بركب المتأهّلين لدور الـ32 بالدوري الأوروبي

جهينة نيوز:

صعد نادي دينامو كييف الأوكراني لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1/صفر على مضيفه أستانا الكازاخي أمس الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة الحادية عشرة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا فوز رين الفرنسي بالنتيجة نفسها على مضيفه يابلونك التشيكي.

وارتفع رصيد دينامو كييف إلى 11 نقطة، لينفرد بالصدارة ويحجز أولى بطاقات التأهل عن المجموعة للدور التالي، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه، أستانا، بينما احتلّ رين الفرنسي المركز الثالث برصيد ست نقاط، وتذيل يابلونك الترتيب بنقطتين ليودع المسابقة رسميًّا.

وفي المجموعة السابعة، قلب رابيد فيينا النمساوي تأخره صفر/1 أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، إلى فوز مثير 2/1، بينما تعادل رينجرز الاسكتلندي مع ضيفه فياريال الإسباني بدون أهداف.

واشتعل صراع حجز بطاقتي التأهل عن تلك المجموعة بين الفرق الأربعة، حيث تصدر فياريال الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه رابيد فيينا، واحتلّ رينجرز المركز الثالث بست نقاط، متفوقًا بفارق نقطة على سبارتاك موسكو متذيل الترتيب.

وفي المجموعة الثامنة، تغلّب آينتراخت فرانكفورت الألماني على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي 4/صفر، وحقق أبولون ليماسول القبرصي مفاجأة كبرى بفوزه 2/صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي.

وحافظ فرانكفورت على العلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات، ليتربع منفردًا على الصدارة، بينما ظل لاتسيو في المركز الثاني بتسع نقاط، علمًا بأن الفريقين ضمنا التأهّل لدور الـ32 منذ الجولة الماضية، بينما احتلّ أبولون ليماسول المركز الثالث بأربع نقاط، وتواجد مارسيليا في القاع بنقطة واحدة.

وتأجّل حسم تذكرتي التأهل عن المجموعة التاسعة للجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل مالمو السويدي مع ضيفه جينك البلجيكي 2/2، وفوز بشكتاش التركي 3/2 على مضيفه ساريسبورج النرويجي.

وبقي جينك في الصدارة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني، واحتلّ مالمو المركز الثالث بست نقاط، بينما تواجد ساريسبورج في المركز الأخير بخمس نقاط.

وتلقى إشبيلية الإسباني خسارة مفاجئة صفر/1 أمام مضيفه ستاندار لييج البلجيكي في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوز كراسنودار الروسي 2/1 على ضيفه بلدية آكهيسار التركي.

وأنعش كراسنودار حظوظه في التأهل، بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية وستاندار لييج، اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وظل بلدية آكهيسار في المؤخرة بلا نقاط.

وحقق تشيلسي الإنجليزي فوزًا سهلًا 4/صفر على ضيفه باوك سالونيك اليوناني في المجموعة الثانية عشرة، التي شهدت فوز باتي بوريسوف من بيلاروس 2/صفر على ضيفه فيدي المجري.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حسم صعوده منذ الجولة الماضية، إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما احتلّ باتي بوريسوف وفيدي المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ست نقاط، وتذيّل باوك فرق المجموعة بثلاث نقاط.

وواصل أرسنال الإنجليزي انتصاراته في المجموعة الخامسة، بفوزه الكبير 3/صفر على مضيفه فورسكلا الأوكراني، بينما اكتسح سبورتنج لشبونة البرتغالي مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني 6/1.

واحتفظ الفريق اللندني، الذي ضمن الصعود منذ الجولة الماضية، بصدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، بينما احتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني برصيد عشر نقاط، ليتأهل أيضًا للدور المقبل، وتجمّد رصيد فورسكلا وكارباكا عند ثلاث نقاط، ليحتلّا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

واقترب ميلان الإيطالي خطوة مهمة نحو الصعود للدور القادم بفوزه الكبير 5/2 على ضيفه ديديلانجي اللوكسمبورجي في المجموعة السادسة، التي شهدت تأهل ريال بيتيس الإسباني عقب انتصاره الثمين 1/صفر على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، ميلان، في حين احتلّ أولمبياكوس المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وبقي ديديلانجي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبات الفريق الإيطالي بحاجة للحصول على نقطة التعادل في لقائه القادم أمام مضيفه أولمبياكوس بالجولة الأخيرة في المجموعة، لنيل بطاقة الترشح الثانية لدور الـ32 برفقة بيتيس بتلك المجموعة.

وفي المجموعة الأولى، حقق آيك لارناكا القبرصي فوزًا معنويًّا 2/1 على مضيفه زيوريخ السويسري، بينما تعادل بايرليفركوزن الألماني 1/1 مع ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري.

وانفرد ليفركوزن بصدارة المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه، زيوريخ، علمًا بأنهما ضمنا التأهل لدور الـ32 للمسابقة منذ الجولة الماضية، بينما احتل آيك لاناكا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع لودوجوريتس في قاع الترتيب بثلاث نقاط.

وتأهل ريدبول سالزبورج النمساوي للدور المقبل، بفوزه 1/صفر على ضيفه لايبزج الألماني في المجموعة الثانية، التي شهدت فوز سيلتيك الاسكتلندي بالنتيجة ذاتها على مضيفه روزنبورج النرويجي.

وعزز ريدبول صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما ارتفع رصيد سيلتيك إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وأصبح بحاجة للحصول على نقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة للصعود رسميًّا، في حين تجمّد رصيد لايبزج عند ست نقاط في المركز الثالث، وظل روزنبورج في المؤخرة بلا نقاط.

وبلغ زينيت سان بطرسبرج الروسي الدور القادم، بفوزه 1/صفر على ضيفه كوبنهاجن الدنماركي في المجموعة الثالثة، بينما تغلب بوردو الفرنسي 2/صفر على ضيفه سلافيا براغ التشيكي.

ورفع زينيت رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه سلافيا براغ، واحتلّ كوبنهاجن المركز الثالث بخمس نقاط، وحلّ بوردو في المؤخرة برصيد أربع نقاط.

وحجز فناربخشا التركي بطاقة التأهل الثانية لدور الـ32 عن المجموعة الرابعة برفقة دينامو زغرب الكرواتي، الذي حسم تأهله منذ الجولة الماضية، بعدما تعادل معه بدون أهداف.

واستفاد الفريق التركي من تعادل أندرلخت البلجيكي بنفس النتيجة مع ضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي.

وبقي دينامو زغرب في الصدارة برصيد 13 نقطة، بينما احتلّ فناربخشا المركز الثاني بثماني نقاط، متفوقًا بفارق أربع نقاط على سلافيا ترانفا، صاحب المركز الثالث، وتذيل أندرلخت الترتيب بنقطتين.