عامل أردني يهاجم مستعمرين صهاينة في في إيلات

جهينة نيوز:

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن عاملا أردنيا هاجم، صباح اليوم الجمعة، اثنين من العمال الآخرين في ميناء إيلات بواسطة مطرقة، وألحق بهما إصابات خطيرة، وقد تم نقلهما إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج.

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم، الجمعة، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تفحص إذا ما كان الهجوم الذي نفذه العامل الأردني له خلفية قومية أم لا.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن اتجاه التحقيق المركزي يشير إلى أن الحديث يدور عن عملية لها خلفية قومية، وأن نية العامل الأردني كانت تنفيذ عملية إرهابية، مشيرة إلى أنه تم اعتقال العامل مباشرة في الموقع.

وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الشرطة الإسرائيلية أمرت بمنع نشر تفاصيل أخرى حول الحادثة، حتى تتضح معالمها. مؤكدة أن أطقم الإسعاف نقلت العاملين إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.

وأوردت القناة أن العامل الأردني كان يعمل بالترميم في ورشة بناء بميناء إيلات، وهاجم العاملين الآخرين ـ دون تحديد هويتهما ـ وتم صده من قبل بعض العمال الآخرين، بينما أصيب أحد العمال الذي تصدى للعامل الأردني وأوقفه.