أخطر عمر لاحتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي

جهينة نيوز:

أثبتت دراسة حديثة أن النساء اللواتي يمتلكن أثداء بأنسجة عالية الكثافة أو لديهن تاريخ عائلي لسرطان الثدي يجب أن يخضعن لتصوير الثدي في عمر 30 وليس 50.

ووجدت الدراسة التي استندت على أكثر من 5 ملايين صورة للثدي لنساء في أنحاء الولايات المتحدة، أن الخطر الكبير للإصابة بالسرطان لدى النساء في الثلاثينيات من العمر هو مشابه لمتوسط المخاطر لدى النساء في الأربعينيات من العمر. وفقا لـ "السومرية نيوز".

واللافت أن نتائج هذه الدراسة، التي سيتم عرضها في الاجتماع السنوي للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، ارتكزت على بيانات من صور لأثداء نساء مختلفات في 31 ولاية بين عامي 2008 و 2015.

وفي وقت سابق أشارت دراسة أمريكية، أجريت على عدد كبير من النساء لفترة طويلة من الزمن، إلى أن فقدان الوزن لدى النساء الأكبر سنا قد يقلل من احتمالات إصابتهن بنوع خطير من سرطان الثدي مقارنة بمن يحتفظن بذات الوزن وبمن تزيد أوزانهن.