ميسي يحطم رقم رونالدو في دوري الأبطال

جهينة نيوز:

صبح قائد برشلونة لكرة القدم، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد هدفه الرائع في مرمى أيندهوفن الهولندي، في الجولة الخامسة للبطولة.

ورفع ليونيل ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، رصيده إلى 65 ليصبح الهداف التاريخي لدور المجموعات للتشامبيونز ليغ، وهو يتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية للبطولة أيضا، برصيد 6 أهداف.

بيد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، يبقى هو الهداف التاريخي لدوري الأبطال بصفة عامة، برصيد 121 هدفا، حتى الآن، أحرزها بألوان ثلاثة أندية وهي مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس.

ويحتل ليونيل ميسي مركز الوصافة خلف النجم البرتغالي، برصيد 106 أهداف، سجلها مع فريق برشلونة، لذا يعتبر هداف البطولة عبر التاريخ من حيث الأهداف المسجلة مع فريق واحد أيضا