اغتصب ابنته 6 مرات خلال شهر واحد..!

جهينة نيوز:

أحالت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، مواطنًا إلى النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة قيامه بالاعتداء الجنسي واغتصاب ابنته بضع مرات بمساعدة زوجته الثانية.

وتشير التفاصيل إلى أن مواطنة تقدَّمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية تتهم طليقها باغتصاب ابنتهما في شقة زوجته الثانية أكثر من مرَّة تنفيذًا لرغبة زوجته الجديدة في الانتقام منها.

واستغل الرجل البالغ من العمر 45 عامًا إقامة ابنته 16 عامًا في شقته التي اشتراها لزوجته الثانية في منطقة عين شمس شرق العاصمة القاهرة، وقام بالاعتداء الجنسي عليها 6 مرات في شهر واحد، قبل أن تقوم الفتاة بإبلاغ والدتها بما يجري لها.

وأدلت المجني عليها باعترافات مثيرة في التحقيقات التي أجرتها الشرطة، إذ اتَّهمت زوجة والدها بتخديرها في إحدى الليالي ليقوم والدها باغتصابها وفض غشاء بكارتها انتقاماً من والدتها.

ولفتت إلى أن والدها لم يكتف بهذا الأمر بل قام بالاعتداء الجنسي عليها بشكل أسبوعي في حضور زوجته الثانية التي كانت تشجعه على ذلك.

وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة بعدما ألقت القبض على الجاني، كما أحالت الفتاة إلى أحد المستشفيات لتقديم العلاج اللازم بسبب إصابتها بتهتكات شديدة في منطقة الرحم.