غواص ألماني يسبح مع التماسيح الضخمة فى المكسيك

جهينة نيوز:

دون خوف، يسبح غواص مغامر يدعى فلوريان فيتشر، من ألمانيا، عن قرب مع التماسيح الضخمة الأمريكية، حيث يرقد أسفلها ويتجه نحو ساقها، واقترب في لقطه أخرى بشكل كبير من فك أحد التماسيح، مما يمثل خطرًا على حياته، ولكنه يؤكد دائمًا أنه وفريقه يملكان الخبرة الكافية للتعامل مع تلك الحيوانات.

وظهر الغواص فلوريان فيتشر، حيث كان يعمل على تسجيل فيلم وثائقى قصير عن التماسيح التى يبلغ طولها ثلاثة أمتار ويصل بعض منها لأكثر من 5 أمتار فى بعض الأحيان، بينما يبلغ وزنها 450 كيلو جراما، حيث يقترب منها للغاية دون خوف.

وكانت الكاميرا موجهة أمام التمساح مباشرة، وظهرت أسنانها الحادة، كما ظهر وهو يحدق بها، وقال المصور الألمانى فيشر، إن هناك دائما مخاطرة فى التعامل مع التماسيح، ولكن بحكم الخبرة وأن فريقه يعلم جيدا كيفية التعامل معها فإن كل شىء يمر بسلام، مضيفا، "وذلك لأن هناك دائمًا مراقبون يكونون معنا، كما أننا دائما ما نراقب سلوكه".