جلسة سرية بين أنجلينا جولى وبراد بيت قبل إنهاء إجراءات الطلاق

جهينة نيوز:

اتفقت أنجلينا جولي مع زوجها السابق براد بيت على الجلوس منفردين مع قاضي المحكمة للتفاهم فى أمر حضانة الأطفال قبل تنفيذ إجراءات الطلاق النهائية.

أجلت أنجلينا جولى ميعاد الجلسة الخصوصية لحين حضور John Ouderkirk ، وهو الشخص المتخصص في الجزء المتعلق بحضانة الأطفال.

من الواضح أن الثنائى عزما على فعل كل ما بوسعهما لإنهاء مسألة حضانة الأطفال وحفظ حقهم قبل أن تتطرق إلى قضايا ومحاكم، وأنهما يريدان تجنب هذا لأنهما تأكدا أن الأمر يجرح أطفالهم ويسبب لهم العديد من المشاكل النفسية.

يذكر أن الفنانة العالمية أنجلينا جولى اتهمت زوجها السابق براد بيت بعدم الالتزام بمصاريف أولاده، وتخطط لرفع قضية تلزمه بواجباته نحو أولاده، بينما صرح أحد المصادر أن براد بيت دوماً يلبى التزاماته، خاصة إذا تعلق الأمر بأطفاله، وأن هذه الوثيقة كاذبة.