مدافعا عن نفسه.. ترامب: لاعلاقة لي بصفقة عقارات في موسكو

جهينة نيوز:

أكد الرئيس دونالد ترامب "مجددا" أن لا علاقة له بصفقة عقارات في موسكو تركز عليها التحقيق، وفقا لتقارير، في تدخل روسي محتمل في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وجاءت تغريدات ترامب غداة إقرار محاميه السابق مايكل كوهين بالذنب في الكذب على الكونغرس بشأن صفقة "ترامب تاور"، التي لم تتحقق، في مسعى لإعاقة التحقيق الروسي.

وغرد ترامب من الارجنتين حيث يشارك في قمة مجموعة العشرين "أنا مطور عقاري ناجح جدا سعيد في حياتي ... بوجه كل الصعوبات أقرر الترشح للرئاسة ومواصلة إدارة أعمالي بشكل قانوني جدا وبارتياح، وتحدثت عنها خلال الحملة الانتخابية".

وتابع "فكرت قليلا في تشييد مبنى في مكان في روسيا. لم أخصص أي مبلغ، ولا ضمانات ولم أنفذ المشروع. مطاردة شعواء!".