وفاة المدرب السوري محمد العطار إثر نوبة قلبية

جهينة نيوز:

توفي المدرب الوطني السوري لكرة القدم محمد العطار، بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وأعلن كل من نادي الطليعة والنواعير، عن الوقوف دقيقة حداد على روح المدرب محمد العطار، قبل مواجهتهما، اليوم الجمعة، في ديربي حماه بالجولة العاشرة من الدوري السوري.

وسبق للعطار أن قاد الفريقين وحقق معهما نتائج جيدة، بالإضافة إلى تدريبه لمنتخب سوريا للناشئين وقيادته إلى مونديال تشيلي قبل عامين.

وفي الموسم الحالي، تسلم العطار قيادة حطين قبل أيام من انطلاق الدوري المحلي، ثم اعتذر عن متابعة المهمة بعد 4 جولات.

والعطار من مواليد محافظة حماة، وكان نادي “حطين” آخر الأندية التي تولى تدريبها، قبل أن يقدم استقالته في 20 من تشرين الأول الماضي، بسبب سوء نتائجه.

وسبق أن قاد العطار الفريقين، بالإضافة إلى تدريبه لمنتخب سوريا للناشئين، والوصول به إلى مونديال تشيلي قبل عامين.

لعب العطار في نادي الطليعة والشرطة، ومنتخب شباب سوريا، كما أحرز المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا للشباب، كما كان مدربًا في الدوري السوري لكل من النواعير، الطليعة، وحطين