"التحالف" يرتكب مجزرة جديدة في قرية الشعفة بريف دير الزور

جهينة نيوز:

مجزرة جديدة ارتكبها“التحالف الدولي” بقيادة واشنطن في قرية الشعفة بريف دير الزور استشهد فيها أكثر من 30 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لما أوردته وكالة سانا.

وذكرت مصادر أهلية أن طيران “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة قصف اليوم منازل الأهالي في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب باستشهاد أكثر من 30 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال.

ولفتت المصادر الى أن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع نتيجة حجم الدمار الذي خلفه اعتداء طيران “التحالف الدولي” في منازل وممتلكات أهالي القرية حيث يتعاون الأهالي على إزالة الأنقاض بالوسائل البسيطة المتاحة لانتشال جثامين الشهداء والبحث عن ناجين.