الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للمغرب بـ 1.25 مليار دولار

جهينة نيوز:

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس موافقتها على بيع أسلحة للمغرب بقيمة 1.25 مليار دولار، وأخرى لبولندا بقيمة 655 مليون دولار.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وكالة التعاون الدفاعي الأمني الأمريكية.

وأوضح البيان أن الوزارة صادقت على مبيعات الأسلحة للرباط من أجل تحديث 162 دبابة لدى الجيش المغربي من طراز "أبرامز".

وأضاف أن الخارجية الأمريكية أعلمت أيضا الكونغرس على موافقتها بيع أسلحة قيمتها 655 مليون دولار لبولندا، تشمل 20 صاروخ من طراز "هيمارس".

ومن المنتظر أن يدخل قرار الوزارة الأمريكية حيز التنفيذ خلال مدة أقصاها 30 يوما، فيما لم تعترض عليه لجنة الخدمات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ.

يشار أن الخارجية الأمريكية وافقت الأسبوع الماضي، على بيع 10 مروحيات من طراز أباتشي إلى مصر، قيمتها مليار دولار.

المصدر: الاناضول