ماذا سيتناول قادة العالم في قمة العشرين..!؟

جهينة نيوز:

ستكون قمّة مجموعة العشرين التي ستُعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس هذا الأسبوع، فرصة لقادة تلك الدول لتناول قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية، تتنوّع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشرائح الخنزير وشطائر النقانق.

وقال تومي بيرلبرغر، الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدّم الطعام في القمّة: «الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميّز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثّلنا».

وأضاف، أنّه خلال مأدبة الغداء اليوم سيتناول القادة شرائح لحم (Ribeye) الخالية من العظم، وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه أيس كريم جوز الهند. وعلى مأدبة العشاء، سيكون هناك السلطعون الملك، الذي تشتهر به منطقة باتاغونيا في جنوب البلاد.

وقال بيرلبرغر، إنّه خلال عشاء السبت سيكون لحم الغنم القادم من باتاغونيا هو الطبق الرئيسي، لكن نجم قائمة طعام القمة سيكون «تشوريبان» وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم الخنزير الحارة المشوية على الفحم التي تقدّم ضمن المقبلات.