تعرف على الدول الأكثر صحّة في العالم..!

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:33 | منوعات, صحة

تعرف على الدول الأكثر صحّة في العالم..!

جهينة نيوز:

كشف جدول عالمي عن نتائج صادمة حول البلدان الأعلى والأدنى من ناحية الصحة في العالم.

وتصدّرت سنغافورة الجدوَل الذي يشمل 149 دولة، تليها لوكسمبورغ من حيث البلدان الأكثر صحّة عالمياً، في حين تشمل المراتب العشر الأخيرة دولاً إفريقية.

وأظهرت أحدث الدراسات، أنّ المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، لم تظهر ضمن المراكز العشرة الأولى.

وتناولت الدراسة نظام الرعاية الصحية في البلدان، ومستوى الأمراض ومعدّلات السُمنة، وغيرها من المعايير.

وجاءت كل من اليابان وقطر وهونغ كونغ والإمارات ضمن المراتب العشر الأولى. وظهرت كل من سويسرا والنمسا والسويد والنرويج في المراكز العشرة الأولى


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