الكرملين: قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية بعد إلغاء ترامب اللقاء مع بوتين

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018 الساعة 11:29 | سياسة, عالمي

الكرملين: قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية بعد إلغاء ترامب اللقاء مع بوتين

جهينة نيوز:

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين "يأسف" لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء لقائه الذي كان مرتقبا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن الناطق باسم الكرملين أن هذا يعني أن المحادثات حول قضايا دولية وثنائية خطيرة ستؤجل إلى ما لا نهاية، مؤكداً أنه "في ما يتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مستعد لإجراء اتصالات مع نظيره الأميركي".

وألغى الرئيس الاميركي الخميس لقاءه المقرّر مع نظيره الروسي على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين بسبب اعتراض خفر السواحل الروس سفنا أوكرانية واحتجاز عدد من البحارة الأوكرانيين.


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