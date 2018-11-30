مصدر عسكري: لم نستعمل اس-300 و طائرات العدو لم تخرق الأجواء

جهينة نيوز:

قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى إن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الأهداف المعادية التي اخترقت الأجواء السورية مساء اليوم دون الحاجة لاستخدام منظومة صواريخ إس 300 التي حصلت عليها سورية من الجانب الروسي مؤخرا.

وأضاف المصدر بحسب وكالة سبوتنك أنه: تم إسقاط الأهداف المعادية بالوسائط التقليدية لدى قوات الدفاع الجوي السوري من مضادات جوية وصواريخ سام المطورة التي تعاملت مع الموقف وأسقطت الأهداف المعادية بدقة متناهية.

وأضاف المصدر لوكالة سبوتنيك: إن كيان الإحتلال الإسرائيلي لا يزال يؤمن بمعادلة الردع التي فرضتها صواريخ إس 5 (S 5) السورية بعد إسقاط طائرة (F16) الإسرائيلية وإصابة أخرى شهر فبراير/شباط الماضي، ومنذ ذلك الحين، جميع محاولات "إسرائيل" واعتداءاتها تجري من خارج الحدود بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، وقد أثبتت فشلها في اختراق الدفاعات الجوية السورية.

وأضاف المصدر: إسرائيل التي خضعت لمعادلة الردع القديمة، لن تتمكن طائراتها من اختراق الأجواء السورية، وخاصة بعد تزويد الدفاعات الجوية السورية بمنظومة صواريخ إس 300.

هذا وصرح مصدر أمني مسؤول لوكالة "سبوتنيك"، بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها.

و يذكر أن هجوم واسع النطاق شنته قوة معادية على منطقة الكسوة و القنيطرة و لم يتم الإعلان رسمياً عن الجهة المعتدية و أكد مصدر عسكري إفشال الهجوم رغم كثافته و إسقاط كافة الصواريخ.

و في ذات السياق نقلت وسائل إعلام العدو نبأ سماع دوي إنفجارات في الجولان المحتل و ذكر جيش الاحتلال أن صاروخ ارض-جو ربما سقط في الجزء المحتل من الجولان دون ذكر تفاصيل أكثر.