الكشف عن موعد إنتهاء إختبارات طائرة ميغ-35

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018 الساعة 04:41 | سياسة, عالمي

الكشف عن موعد إنتهاء إختبارات طائرة ميغ-35

جهينة نيوز:

كشف مدير عام شركة "ميغ" الروسية المصنعة للطائرات، إيليا تاراسينكو، أن العام المقبل سيشهد انتهاء اختبارات مقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام من الجيل "4 ++".

وصرح تاراسينكو، الأربعاء 28 نوفمبر الجاري، لوكالة "تاس" الروسية، بأن اختبارات الطائرة تجري وفقا لجدول زمني تم إقراره مسبقا، وقال: "تجاوزنا الجدول الزمني من ناحية إنتاجية. أما بقية الاختبارات فنعول على إنهائها عام 2019 حسب الجدول".

وقد وقعت اتفاقية تسليم أول دفعة من "ميغ-35" تضم 6 مقاتلات، في 22 أغسطس الماضي، على هامش منتدى "الجيش-2018".

ومن الجدير بالذكر أن مقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام من الجيل "4++" تعد نموذجا مطورا لمقاتلتي "ميغ-29 كا/ كوب" و"ميغ 29 إم/ إم 2".

وقد بدأ عام 2017 اختبارها في مصنع "لوخوفيتسي" بضواحي موسكو، وقد كشف عنها بشكل رسمي في العام نفسه.


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