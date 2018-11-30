ايران ستطلق 3 اقمار صناعية الى الفضاء

جهينة نيوز:

اعلن نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد قاسم تقي زاده ، ان ايران ستطلق خلال الاشهر القادمة 3 اقمار صناعية الى الفضاء.

وقال العميد تقي زاده في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم التحاق غواصتين بإسطول القوة البحرية للجيش الايراني في مدينة بندر عباس (جنوب)، ان هذه الاقمار الصناعية، مصنعة محليا وستستقر على مدارات مختلفة.

واضاف، ان 10 جامعات الى جانب مركزين للابحاث وعدد من الشركات القائمة على المعرفة ساهمت في صناعة "غواصة غدير".

ونوّه القائد العسكري الايراني، بمسيرة التقدم والانجازات المحققة على ايدي المتخصصين الايرانيين في مختلف المجالات العلمية والدفاعية والردعية.

واشار هذا السياق، الى ان العلماء والمتخصصين لدى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية تمكنوا من تصنيع صواريخ ارض – ارض نقطية.

واكد العميد تقي زادة، انه تم استخدام احدث الانجازات العسكرية في الصعيدين الجوي والبري لمكافحة داعش.

وقال مساعد وزير الدفاع وفقا لما اوردته ارنا : لقد حققنا انجازات مطورة جدا وربما اكثر تقدما من الانجازات الغربية في مجال صناعات (صواريخ) كروز ومضادات السفن، كما احرزنا تقدما علميا كبيرا في صناعة الطائرات المسيرة ورصد ومواجهة هذه الفئة من الطائرات، فضلا عن صناعة الرادارات واجهزة الاستقطاب الدقيقة والتي دخلت خط الانتاج حاليا.

كما نوّه العميد تقي زادة الى انه سيتم على اعتاب حلول الذكري الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ازاحة الستار عن العديد من الاجهزة الحديثة المصنعة محليا، كما سنعلن للشعب انباءاً سارة في مجال كسر الحظر.

وخلص نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الى القول : ايران لم ولن تكون البادئة في اي حرب، لكن اذا واجهنا اي تهديد سنتصدي له بقوة