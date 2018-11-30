أبراج يوم الجمعة 2018/11/30 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٣٠/ ١١: حساس ذكي يكره الفوضى والضجيج، يحب الصدق ويحب العمل، يحب السفر، يحب التواصل والسفر والاناقة، شجاع وصبور وحريص

الاشهر القادمة تغيير مكان اقامة حركة كثيفة، تحولات وتغيرات

في الاهتمامات، مشاريع وسفر وتنقل، انفراجات مالية ومعنوية

جهينة نيوز:خاص

الحمل: تهتم بشؤون متنوعة من الصباح والتزامات، تنقل لأكثر من مكان، تحصد نجاح وتوفيق، لا تتردد بطلب مساعدة، اهتم بوضعك الصحي، تحتاج لفترات استراحة، لا تتخلى عن هذا النهار، الحظ يمر خلال هذا النهار

الثور: يبدو انك ترغب اليوم بمشروع جديد ومستعد لأخذ مبادرة وتعديل بعض الامر اليوم تسمع جواب مفرح لانطلاقة جديدة وهناك فرصة اليوم لمصالحة وترتيب أمور على الصعيد الشخصي أو تحسين علاقاتك مع وقفة الى جانب الاولاد ولديك فرصة لممارسة هواية محببة وجديدة وتمارس بعض التغيير في الأثاث المنزلي والشكل الخارجي

الجوزاء: تعزز ثقتك بنفسك، تغير على صعيد العائلة، يوم فيه توتر وتراجع على صعيد عائلي بسبب كثرة التصليحات، اجواء مشحونة مشاعر سلبية، للبعض ضغط صحي أو معنوي، كن منتبها من كل تأخير، عمل على صعيد منزل، مسالة طارئة تسبب التعب فجأة

السرطان: كلماتك ناعمة، تلتقي بأشخاص تحبهم، الكلام لك مقابلاتك لك زياراتك لك، تعقد زيارات لتعبر عن رأيك، تشارك بندوة او مؤتمر، ابتسامتك ظاهرة، من الضروري ان تعمل مقابلة

الاسد: وجود القمر في العذراء يجعلك تبحث في امور مالية هناك فرح بعرض جديد، لديك رغبة بتحسين مظهرك الخارجي فاليوم أفكارك واضحة ويسهل عليك تدبير الامور وهناك سعادة بربح مفاجئ او هدية او مساعدة او استرداد لدين رؤيتك صائبة على كافة الاحوال تلتقط اشارات جديدة بشكل مستمر من المرجح ان تكون مفاوضات بدون حسم فاليوم معلق على المال راهن.

العذراء: القمر ببرجك، يعطيك طاقة لوضعك المعنوي، تعلن عن بداية مهمة في حياتك، بداية شهر جيدة، خطوات جريئة لتبدأ صفحة جديدة، تتضخم الامور بطريقة ايجابية.

الميزان: انت وسط عاصفة هوجاء، لا تجازف ولا تكن بطلا، لا تتهرب من مواجهة او امر واقع، احم صداقاتك من اصحاب النوايا المشبوهة، نهارك يحمل ارهاق وكثرة اعباء، تشكو من وعكة صحية، انتبه من مضللين ومن ضياع اغراضك ومفاتيحك.

العقرب: يوم رائع ومفاجأت ثمينة وحظوط مهمة تشعر أنك يجب أن تشارك في جميع النشاطات بعزيمة وتفاؤل كي تبعد توتر اليومين الماضيين، يوم للانفراجات والدعوات والصداقات ولقاءات وهو يوم للصداقات والتعارف والدعم عزز موقعك وكن مخلصآ لوعودك وكن حذرآ من الخلاف مع صديق ولكن بشكل عام العلاقات جيدة لك لهذا اليوم

القوس: مناعتك ضعيفة، لا تفسد عمل الاحبة، تتعرض لمواجهة لذا لا ترتجل في موقف ما، جو ضاغط، وواعد على صعيد مسؤولين، وضاغط بالنسبة للعمل والمهمات، انتبه لسمعتك واستقرارك المهني، للبعض نزلة اسواق وخلاف مهني.

الجدي: محظوظ وعنده قوة، معنوياته عالية، فرصة للنجاح، تفكر بسفر او تروج لعمل، حضورك لافت للنظر لتحل عقدة مستعصية، يسهل النقاش وتبرير المواقف، تطرح الافكار، ما من شيء يقف في دربك، اتصال مهم لمسافة بعيدة او توقع على وثائق مهمة، او يزورك شخص ما، وانتبه على الطرقات

الدلو: تتحسن الاجواء نسبيا، تتصالح مع نفسك والاخرين، تبدا مفاوضات، تربح مكافأة وتدخل تحسينا على اموالك المشتركة، معاملات وفواتير، تظهر بعض المؤشرات والتسوية، بامكانك ان تبادر في تعزيز الجو بانسجام، تفاوض بليونة، احتمال انشغال بشخص مريض، لا تسجن نفسك في البيت

الحوت: مزاجك معكر وقد تعرض علاقاتك للخطر، انتبه من مواجهة او خلاف، من مصلحتك ان تسعى للسلام وتلطيف الجو، توتر ومشاكل بسبب بعض الشركاء العاطفيين او العمليين، لا تسمح لنفسك بتوجيه الملاحظات او ان تنتقد احدا، انتبه من مخالفة قانونية، لا تسمح للامور بالتازم لان العرقلة جاهزة