بالفيديو.. الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان على ريف دمشق وأنباء عن إسقاط بعض الاهداف

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018 الساعة 22:47 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

مصدر عسكري : وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة وتسقطها


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