زكي: مواصلة النضال المشترك مع أبناء الجولان لإنهاء الاحتلال

جهينة نيوز

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عباس زكي مواصلة التماسك والنضال المشترك بين أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجولان السوري المحتل في سبيل نيل الحرية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الظالم والإفراج عن كل الأسرى من السجون الإسرائيلية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن زكي قوله خلال لقائه وفدا من الجولان السوري المحتل اليوم: “نشيد بمواقف أبناء الجولان السوري المحتل الداعمة لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967”.

بدوره أكد وفد الجولان السوري المحتل أن حضوره إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة هو للوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني البطولي ضد الاحتلال منوها بالمواقف الفلسطينية المبدئية والثابتة تجاه سورية وشعبها وقيادتها.

كما حيا الوفد مواقف الشعب الفلسطيني وقيادته في وجه “إسرائيل” للدفاع عن أرضه ومقدساته وفي وجه الإدارة الأمريكية وصفقة القرن التآمرية التي لا تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة فحسب وإنما تكرس التجزئة والتشتت والتفتيت لمقدرات الأمة العربية.