السلطة الفلسطينية تواجه "ضغوطا وتهديدات هائلة" للإفراج عن أمريكي

جهينة نيوز

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تتعرض لـ"ضغوط وتهديدات هائلة" بهدف الإفراج عن أمريكي معتقل بتهمة تسريب عقارات في القدس للمستوطنين.

ونقلت الوكالة اليوم عن مصادر رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية قولها إن تهديدات باتخاذ إجراءات جدية ضد السلطة الفلسطينية قد وُجّهت إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، وذلك في محاولة لإجبار رام الله على إطلاق سراح عصام عقل، حامل الجنسية الأمريكية واعتُقل قبل نحو شهرين لدى السلطة الفلسطينية.

ولفتت الوكالة إلى حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الإسرائيلية بحق مسؤولين في حركة "فتح" وأجهزة الأمن الفلسطينية، بمن فيهم محافظ القدس عدنان غيث، مشيرة إلى أن هذه التصورات تأتي ضمن إطار "حرب شاملة على السيادة وترسيخ الوجود، وأن الاحتلال يريد طمس أي مظاهر أو وجود فلسطيني في القدس".

وتعهدت المصادر المسؤولة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يطبق هذه المخططات، مشددة على أن الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لن تجبرها على تغيير موقفها على كافة المستويات إزاء الموضوع.

وجاء ذلك بعد يوم من مطالبة السفير الأمريكي لدى إسرائيل دافيد فريدمان السلطة الفلسطينية بالإفراج فورا عن عقل، حيث قال إن احتجازه مناقض لقيم الولايات المتحدة ولكل من ينادي بقضية التعايش السلمي.