الناتو: لا نريد حربا باردة ولا سباق تسلح جديدين

جهينة نيوز

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن حلف شمال الأطلسي يسعى لتجنب اندلاع حرب باردة أو سباق تسلح جديدين، فيما دعا روسيا لبذل جهود من أجل منع ذلك, علماً بأن الحلف لايزال يوسع نفوذه بإتجاه حدود روسيا و أسقط إتفاقية الدفاع الصاروخي.

وقال ستولتنبيرغ، في مقال نشرته اليوم الخميس صحيفة "El Pais" الإسبانية: "إن الناتو لا يريد حربا باردة جديدة أو سباق تسلح جديدا، وسنفعل كل ما بوسعنا لتجنب نشوبهما".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "على الاتحاد الروسي أن يبذل جهودا من جانبه من أجل ذلك. فنحن ما زلنا مستعدين للحوار والتعاون في مصلحة عالم أفضل وأكثر أمانا".

واعتبر ستولتنبيرغ مع ذلك أن التأكيدات الروسية لالتزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى غير كافية، داعيا روسيا إلى "ضمان التطبيق الكامل" للاتفاق بـ"الشفافية التامة ودون المماطلة".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة مرارا، بما في ذلك على لسان رئيسها، دونالد ترامب، عن عزمها الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين موسكو وواشنطن في 8 ديسمبر 1987 في إطار المساعي لإنهاء الحرب الباردة بين الجانبين المصحوبة بسباق التسلح الأكبر الذي شهده العالم، وذلك وسط تحذيرات متكررة من روسيا وأوروبا من أن هذه الخطوة ستمثل تهديدا ملموسا بالنسبة للأمن العالمي.

بدوره، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة للحفاظ على هذا الاتفاق، إلا أنه تعهد بأن انسحاب واشنطن من المعاهدة لن يبقى دون رد مناسب من قبل موسكو.