وفد كويتي يلتقي عباس في رام الله

جهينة نيوز

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، وفدا كويتيا من المعهد العربي للتخطيط، برئاسة بدر مال الله.

وأثناء اللقاء الذي حضره عضو مجلس أمناء المعهد عن فلسطين، محمد أشتية، رحب عباس بالوفد الكويتي في فلسطين، مؤكدا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين فلسطين والكويت في كافة المجالات.

وأثنى الرئيس الفلسطيني على الدور الكويتي الهام في دعم حقوق شعب فلسطين في كافة المحافل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس.

بدوره، أشار مال الله إلى أن زيارة وفده تهدف لتبادل الخبرات وتقديم العديد من الدراسات والاستشارات التدريبية لمختلف الجهات ذات العلاقة من وزارت وقطاع خاص ومجتمع مدني.

المصدر:وفا