إيران: الأمن المستعار أمن متذبذب وتابع لإرادة الآخرين

جهينة نيوز

اكد قائد القوة البحرية الايرانية الاميرال حسين خانزادي بانه على دول المنطقة ان تعلم بانه عليها الوقوف على قدميها والاعتماد على نفسها ان ارادت الامن والاستقرار، معتبرا الامن المستعار امنا متذبذبا وتابعا لإرادة الآخرين.

وفي مراسم انضمام غواصتين الى القوة البحرية الايرانية في المنطقة البحرية الاولى جنوب البلاد، اليوم الخميس، اشار الاميرال خانزادي الى الاستقلال والاكتفاء الذاتي اللذين حققتهما الجمهورية الاسلامية "وهي على استعداد لتزويد دول المنطقة والعالم بخبراتها القيمة التي حصلت عليها على مدى الاربعين عاما الماضية ليدرك اؤلئك الذين يشعرون بالحاجة للقوى الكبرى لتكون الى جانبهم لتوفير الامن لهم، بان الامن المستعار هو امن (متذبذب) كالمد والجزر ومرتبط بارادة الاخرين".

واضاف، انه لو اراد الاخرون الامن والاستقرار في المنطقة فعليهم ان يدركوا بانه عليهم ان يقفوا على اقدامهم وان الثورة الاسلامية المجيدة وايران والشعب الايراني الباسل، انموذج مناسب جدا في هذا الصدد.

وهی على استعداد لتزوید دول‌المنطقة والعالم بخبراتها القیمة التی حصلت علیها على مدى الاربعین عاما الماضیة لیدرک اؤلئک الذین یشعرون بالحاجة للقوى الکبرى لتکون الى جانبهم لتوفیر الامن لهم،الامیرال خانزادی،خانزادی مخاطبا دول‌المنطقة،انه‌لو اراد الاخرون الامن والاستقرار فی‌المنطقة فعلیهم ان یدرکوا بانه علیهم ان یقفوا على اقدامهم وان‌الثورة الاسلامیة المجیدة وایران والشعب الایرانی الباسل