شركة أمنية بريطانية تقر بمقتل خمسة من موظفيها في هجوم بكابول

جهينة نيوز

أقرت شركة (جي فور إس) الأمنية البريطانية اليوم بمقتل خمسة من موظفيها بينهم بريطاني والأربعة الآخرون أفغان إثر هجوم إرهابي انتحاري شنه مسلحو طالبان استهدف مقراً للشركة أمس شرق العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت رويترز عن بيان صدر عن الشركة “نؤكد مقتل خمسة من موظفينا وإصابة 32 آخرين جراح خمسة منهم خطيرة جراء هجوم إجرامي على أحد مجمعاتنا في كابول الليلة الماضية”.

و كانت سيارة مفخخة إستهدفت الشركة الامنية البريطانية التي تعتبر أكبر جيش خاص في العالم و تشرف على سجون الاحتلال في فلسطين المحتلة و ذلك رداً على مجزرة ارتكبها الطيران الامريكي بحق المدنيين في هلمند بحسب ما افادت حركة طالبان.