فتاة تدخل "غينيس" بالرقص 126 ساعة دون توقف

الخميس, 29 تشرين الثاني 2018 الساعة 17:36 | منوعات, منوعات

فتاة تدخل

جهينة نيوز

نجحت فتاة من نيبال في دخول موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بعدما استمرت في الرقص وحدها لمدة 126 ساعة متواصلة.

ووفقا لموقع “upi” فإن الفتاة “باندانا نيبال”، البالغة من العمر 17 عامًا، حطمت الرقم القياسي السابق في الرقص، والذي بلغ 123 ساعة و15 دقيقة، وحصلت عليه الهندية “كالاماندالام هيملاثا” عام 2011، حيث استطاعت الرقص لمدة 126 ساعة متواصلة دون توقف.

وأوضح الموقع أن الفتاة أدت رقصتها في مطعم بيغ فودلاند في مدينة كاتماندو، وقد فرح والدها رام نيبال للغاية عندما علم بأن ابنته التحقت بموسوعة غينيس، حيث قال: “سعيد للغاية لأن ابنتي حققت هذا الإنجاز وهو ليس لها وحدها بل للبلد كلها، فالفخر لنا جميعا.


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