نسخة هولندية طبق الأصل لسفينة نوح

جهينة نيوز

قام أحد النجارين الهواة يوهان هيبيرز ومساعدوه بإعادة إنشاء نموذج مطابق لسفينة النبي نوح، بحسب ما تم وصفها في كتاب الإنجيل المقدس، ويخطط بالإبحار بها إلى فلسطين.

واستغرق بناء السفينة أربع سنوات كاملة، وأشار النجار إلى أنه تقدر تكلفة بناء السفينة 5 ملايين دولار، وكان من بين مساعديه جزار، ومصفف شعر، ومدرس، لم يكن لأي منهم أي خبرة في بناء السفن، وفقا لصحيفة "سي بي إن نيوز".

ويؤكد يوهان أن هذه السفينة هي نسخة طبق الأصل لما جاء في كتاب الإنجيل المقدس، ووضعت داخل السفينة نماذج من الحيوانات التي، وفقا للكتاب المقدس، كان يجب حفظها خلال الطوفان. ويلاحظ أيضا أن السفينة آمنة بدرجة كافية للسفر إلى فلسطين.

ولكن قد تفشل خطط يوهان، لأنه من غير المعروف ما إذا كانت السلطات الهولندية ستسمح لسفينة مرتجلة لعبور الحدود الدولية، فتقوم السفينة برحلات الآن على طول الأنهار المحلية ضمن حدود البلاد.

وعثر العلماء سابقا على قطع من الخشب يبدو أنها استخدمت في صناعة السفينة، ويؤكد العلماء أن بقايا السفينة موجودة على جبل أرارات ومغطاة بطبقة سميكة من الثلج والرواسب البركانية.