ولي العهد السعودي يحظى بحصانة أرجنتينية

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الأرجنتيني أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحظى بحصانة في الأرجنتين كممثل لدولة عضوة بمجموعة العشرين ذات سيادة.

وقال نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، دانييل رايموندي، اليوم الخميس، إن ابن سلمان يتمتع بحصانة في بلاده خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين، وذلك في ظل تقارير تحدثت عن نظر المدعي العام الأرجنتيني لدعوى قضائية ضد ابن سلمان على خلفية اتهامات له بإعطاء أوامر بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال رايموندي:" لقد أوضحنا أن ولي العهد السعودي جاء إلى هنا ممثلا لدولة، وهذه الدولة ذات سيادة وعضوة بمجموعة العشرين، وهذا الوضع يمنحه حصانة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أفادت بأن المدعي العام الأرجنتيني، حرك قضية رفعتها المنظمة ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتهمته فيها بالوقوف خلف "جرائم حرب" محتملة في اليمن.

وينظر قاض أرجنتيني شكوى من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.