جيرار دوبارديو ينفي الاتهامات بـ"الاعتداء الجنسي"

جهينة نيوز

خضع نجم السينما الفرنسية جيرار دوبارديو للاستجواب لدى الشرطة في باريس في إطار تحقيق بشأن اتهامات تطاوله بالاعتداء الجنسي، على ما أفاد مصدر في الشرطة أمس، موضحاً أنّ الممثل "خضع للاستجواب في جلسة سماع حرّة" و"لم يوضع قيد التوقيف الاحتياطي"، في تأكيد لمعلومة نشرتها إذاعة "أر تي أل".

وتتهم ممثلة شابة دوبارديو البالغ 69 عاماً بالاعتداء الجنسي. وقد تم التقدم بالدعوى في حقه في نهاية آب الفائت.

وحصلت الوقائع المفترضة في دارة النجم داخل فندق خاص في وسط باريس بين 7 و13 آب.

وقال محامي الممثل إيرفيه تميم لوكالة "فرانس برس" إنّ "دوبارديو ينفي نفياً تامّاً أي اعتداء أو اغتصاب"، مضيفاً: "آسف للطابع العام لهذه الآلية التي تلحق أذى فادحاً بدوبارديو، وأنا مقتنع تماماً بأنّ براءته ستظهر"، داعياً إلى "التزام حد أقصى من ضبط النفس".

وتأتي هذه الدعوى في حق أحد أشهر نجوم السينما الفرنسية في العالم، بعد سلسلة قضايا مماثلة طاولت مشاهير منذ انكشاف فضيحة المنتج الأميركي هارفي واينستين في تشرين الأول من العام الماضي